Sorpresi a rubare rame allo stadio "Lamberti" di Cava: arrestati due ladri

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni hanno arrestato due uomini accusati di essere gli autori del furto di rame dallo stadio comunale “Simonetta Lamberti”. In particolare, alle prime ore di questa mattina, hanno notato la presenza di un’automobile nei pressi dell’impianto sportivo, già preso di mira in passato dai malviventi, ed hanno atteso che mettessero a segno il furto. Ma, una volta saliti a bordo, li hanno bloccati.

La perquisizione

E così, nel corso dei controlli, hanno rinvenuto circa 60 metri di cavo tripolare di diametro industriale contenente rame, ma anche uno zaino con numerosi utensili e attrezzi specifici per tranciare i cavi elettrici. I due ladri sono stati, successivamente, condotti presso il Tribunale di Nocera Inferiore per il giudizio direttissimo. E ora sono in attesa dell’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio da parte del Questore di Salerno.