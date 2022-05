Rubati cavi elettrici da impianto irriguo nel Vallo di Diano: è caccia al ladri

Un furto di cavi elettrici ed atti vandalici si sono verificati presso l’impianto irriguo consortile di San Giovanni, tra Padula e Sala Consilina. Tale situazione ha comportato l’interruzione dell’alimentazione elettrica con conseguente blocco degli impianti di pompaggio a servizio del serbatoio”. A denunciarlo il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro Beniamino Curcio.

Le indagini

Dai primi accertamenti sarebbero state rubate diverse decine di metri di cavi elettrici tra il trasformatore, i quadri e le pompe di sollevamento, per un valore complessivo di alcune decine di migliaia di euro. Il Consorzio di Bonifica ha segnalato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini. “I tempi di ripristino dell’impianto di sollevamento sono stimati in circa 20 giorni, durante i quali la distribuzione dell’acqua irrigua resta sospesa per la zona San Valentino a Padula e la zona tra Trinità e Fonti di Sala Consilina, entrambe a monte della Strada Statale 19 – conclude Curcio – Il Consorzio si scusa con gli utenti del servizio irriguo ed assicura ogni sforzo per risolvere in tempi brevi l’inconveniente causato da un furto scellerato”.