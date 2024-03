Furto durante le celebrazioni del Venerdì Santo, il sindaco di Baronissi esprime solidarietà ai Frati Minori

"Al peggio non c'è mai fine": così inizia il post amaro sui social del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, a seguito del furto messo a segno da ignoti durante le celebrazioni del Venerdì Santo, a danno dei Frati Minori. "Tanta amarezza per il furto perpetrato ieri sera presso il convento della Santissima Trinità dei Frati Minori di Baronissi mentre erano in corso le celebrazioni per il Venerdì Santo - scrive il primo cittadino - Esprimiamo ferma condanna per l’ignobile gesto - trafugato denaro da alcune celle dei Frati - soprattutto per il momento in cui è avvenuto il furto. Un gesto deplorevole, che lascia davvero sgomenti. Confermiamo affettuosa vicinanza ai nostri Frati", conclude il sindaco. Accertamenti in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.