Furto in un centro scommesse, nella fuga aggredisce i carabinieri: arrestato

Carabinieri di Sarno in azione, nella notte del 26 aprile: è stato arrestato in flagranza un 37enne del posto, accusato di furto aggravato messo a segno in un centro scommesse. L'uomo, infatti, avrebbe tentato il colpo dopo aver forzato la finestra dell'esercizio commerciale, ma è stato scoperto dal titolare che ha allertato i militari. Questi ultimi lo hanno sorpreso sul fatto

L'arresto

Dopo aver rubato 120 euro in monete dallo slot machine, l'uomo avrebbe tentato la fuga, aggredendo anche i carabinieri, ma è stato bloccato e ammanettato. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria di Nocera Inferiore: è accusato anche di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.