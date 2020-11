Colpo al Centro Sportivo di Giungano: bottino di 25 mila euro

Ladri in azione, lo scorso weekend, a Giungano, dov’è stato messo a segno un colpo all’interno del Centro Sportivo Comunale. Ignoti sono riusciti a rubare attrezzature, macchinari e prodotti del centro estetico ubicato nella struttura per un valore complessivo di circa 25 mila euro.

A rivelare l’accaduto il gruppo di minoranza Amiamo Giungano: “Più volte abbiamo sollecitato il sindaco a chiedere la risoluzione del contratto, vista la morosità del gestore: quest’ultimo, dal canto suo, non solo ha abbandonato la struttura chiudendola al pubblico, ma sembrerebbe aver richiesto all’ente civico un rimborso considerevole per costi che avrebbe sostenuto al fine di rendere fruibile la struttura! Visto il comportamento remissivo dell’attuale Amministrazione, nonché la mancata presa di posizione nel riappropriarsi del bene pubblico, questa parte politica ha ritenuto opportuno notiziare la Procura della Repubblica per svariate anomalie ravvisate nella gestione di quello che doveva essere il volano dell’economia locale, come inteso e voluto fortemente dal compianto sindaco, Franco Palumbo”.

"Numerosi sono i punti che l’attuale Amministrazione non ha mai chiarito, primo fra tutti: chi dovrà far fronte alle richieste di una esosa somma da parte del gestore? Chi dovrà pagare le utenze di acqua, luce e gas non pagate? Chi dovrà riacquistare i motori della piscina, oggetto di precedenti furti? Per quale motivo l’ente non ha mai richiesto al gestore le polizze fideiussorie sebbene previste dal contratto? Chi dovrà ora risarcire la titolare del centro estetico per il furto subito? Chi dovrà affrontare i costi per la ristrutturazione del centro ormai abbandonato al degrado più totale? Prima di quest’ultimo furto, più volte la titolare aveva chiesto al Sindaco di poter entrare nella struttura per riprendere le attrezzature di sua proprietà, ma gli è stato sempre negato adducendo che egli non aveva la disponibilità della struttura essendo in essere un contratto di gestione. Per quale motivo invece, ora, il Sindaco ed il suo assessore hanno libero accesso alla struttura, tanto da ravvisare il furto? Qualche mese fa, personalmente ho effettuato una richiesta di accesso agli atti per visionarne alcuni riguardanti il Centro Sportivo comunale, ma tale diritto mi è stato negato con la motivazione che era in essere un procedimento penale e che, pertanto, non potevo esaminare gli atti: ma dopo pochissimi giorni veniva incaricata una ditta per la rimozione del cartongesso crollato dinanzi l’ingresso e venivano effettuati lavori di giardinaggio, il tutto con regolare determina. Il contesto politico è indubbiamente teso, ma ciò non vuol dire che non debba esserci collaborazione tra le parti, questo modo anomalo e poco chiaro di affrontare la triste vicenda della chiusura del centro sportivo è una modalità di gestione della cosa pubblica lontana dal nostro modo di vedere improntato alla correttezza e trasparenza. I cittadini devono sapere e noi siamo pronti a chiarirgli ogni dubbio del resto la struttura è sotto gli occhi di tutti e noi chiediamo solo che venga restituita ai cittadini".