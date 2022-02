/ Via del Carmine

Furto al Santuario del Carmine: restituiti il calice e l'ostensorio, ladro acciuffato dalla Polizia

Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e la sua posizione sarà vagliata per l’emissione di una misura di prevenzione personale, mentre il calice e l’ostensorio, per il cui ritrovamento era stato fatto dalla Curia anche un appello durante la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto” del 25 gennaio, sono stati restituiti