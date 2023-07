Furto nella residenza cilentana del presidente di FederPetroli Italia: ritrovata la valigia 24 ore, il pc e la borsa della consorte

E' Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli-Italia, la vittima del furto messo a segno nella notte tra venerdì e sabato scorsi, nel Parco Santa Lucia a Santa Marina. Alle ore 3.40 circa, una banda di malviventi è riuscita ad introdursi nella residenza estiva del presidente della FederPetroli Italia ed a rubare una Maserati e fuggire senza lasciare tracce. I ladri si sono introdotti nella residenza e hanno saccheggiato tutto ciò che hanno trovato, compresi soldi, computer e le chiavi dell’auto, nonostante la presenza del presidente e della moglie.

La ricostruzione

In pochi minuti, i malviventi hanno rapidamente lasciato la casa e sono saliti sull’auto del presidente per fuggire velocemente, una Maserati Ghibli nera. Secondo gli inquirenti, la fuga con l’auto è avvenuta attraverso la Cilentana: sul luogo sono accorse subito diverse auto e personale delle Forze dell'Ordine e del Comando Carabinieri di Sapri e Vibonati coordinate dal Capitano Francesco Fedocci nonché il Nucleo della scientifica per rilevamento di diverse prove nella residenza. Attraverso il Comando Carabinieri di Santa Maria di Castellabate sono state rinvenute nelle ore successive la valigia 24 ore del presidente Marsiglia, con tutti i documenti, oggetti personali e pc portatile e la borsa della consorte.

La Maserati scomparsa

Dell’automobile rubata non c’è ancora traccia. Purtroppo, l’area in cui è stata abbandonata la refurtiva non dispone di telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto riprendere l’accaduto.