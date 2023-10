Furto al cimitero di Colliano: rubate cornici, lapidi e portafiori in rame

Ladri in azione, nelle ultime ore, all’interno del cimitero di Colliano. Ignoti, probabilmente di notte, hanno portato via cornici, lapidi e portafiori in rame da numerose tombe. A fare l’amara scoperta sono stati alcuni cittadini, che hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri.

L'allarme sicurezza

I militari dell’Arma hanno effettuato già un sopralluogo per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei malviventi. Da tempo i residenti chiedono l'installazione di telecamere di videosorveglianza per prevenire i furti.