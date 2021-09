Rubò il portafogli di una cancelliera a Salerno: arrestato il ladro seriale

E' stato arrestato P.I., 42enne residente a Montecorvino Rovella che rubò il portafogli dalla borsa di una cancelliera nella Cittadella Giudiziaria, il 18 agosto scors. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dalla Polizia Giudiziaria, sono state avviate nello stesso giorno del colpo. Con una accurata analisi del registro di accesso del pubblico all’interno della Cittadella, nonché con le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura e di alcuni esercizi commerciali adiacenti, la Polizia è riuscita a risalire al ladro. L’uomo era stato ripreso mentre usciva dalla stanza 314 dell’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, dirigendosi verso le scale con in mano un portafogli da donna che poi aveva abbandonato in via Cacciatore, nei pressi della Farmacia Del Santo, dopo essersi impossessato di 50 e 20 euro all'interno.

Chi era il ladro

Con precedenti giudiziari anche specifici, commessi con lo stesso modus operandi, l'indagato P.I. sarebbe lo stesso che a gennaio del 2021 avrebbe derubato una impiegata dell’ospedale Ruggi e che il 18 febbraio 2021 sempre all’interno della Cittadella Giudiziaria avrebbe preso di mira un magistrato. Non a caso, nel corso dell’esecuzione degli arresti, è stato trovato e sequestrato l’abbigliamento identico a quello indossato dal ladro del 18 agosto.