Si intrufola nel Comune e ruba il portafogli di un dipendente: arrestato a Giffoni

Ha commesso un furto all'interno del Comune di Giffoni Valle Piana, ma non l'ha passata liscia. M.G. del 1980 di Giffoni Valle Piana, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver commesso un furto all’interno della casa comunale, dove, il 30 settembre, approfittando dell’orario di chiusura degli uffici, ha rubato il portafoglio ad un dipendente in quel momento assente nella propria stanza.

L'arresto

Il 17 settembre, poi, è stato scoperto a prelevare denaro con una carta di credito rubata, risultata smarrita e regolarmente denunciata da un cittadino di Salerno. Ad incastrarlo, le telecamere. Come se non bastasse, è emerso che l'uomo era già predisposto all’obbligo di firma per un’espiazione-pena pregressa. Ora è finito ai domiciliari.