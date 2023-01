Colpo grosso in una concessionaria, al Quadrivio di Campagna: rubata anche una Porsche

Colpo grosso presso una concessionaria al Quadrivio di Campagna. Nella notte dello scorso giovedì, sono state rubate tre auto di grossa cilindrata, per un valore complessivo di 100mila euro.

Le indagini

Come riporta La Città, sarebbe stato individuato uno dei responsabili: indagano le forze dell'ordine, per far luce sul furto.