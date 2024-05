Rubata la "Coppa Tim" dallo store del Corso: restituita dopo la mobilitazione sui social

Incredulità in pieno centro, a Salerno, dove due giorni fa ignoti hanno rubato la “Coppa Tim” dallo store di Corso Vittorio Emanuele. Dopo il furto sono state immediatamente le forze dell’ordine, che hanno subito avviato le indagini. La notizia ha fatto subito il giro dei social.

La curiosità

Questa mattina la sorpresa. L’autore del furto (un giovane incappucciato) – come mostra il fermo immagine che pubblichiamo (preso dal video di Vimatel) – ha riportato intorno alle 9 la coppa lasciandola davanti al negozio. Di qui i ringraziamenti del centro Vimatel ai salernitani per la mobilitazione messa in campo, anche attraverso i social, subito dopo il furto.