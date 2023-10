Furto in un deposito: rubati attrezzi agricoli, olio e anche un'automobile

Ancora ladri in azione nel Vallo di Diano. Lunedì sera, ignoti hanno fatto irruzione in un deposito, adiacente ad un’abitazione situata in località San Giovanni a Petina, portando via diverse attrezzature agricole, un ingente quantitativo di olio e anche un’automobile. A denunciare l’accaduto sono stati i residenti che si sono rivolti ai carabinieri.