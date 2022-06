Villammare: furto al distributore di carburante Q8, si indaga

Ladri in azione nella notte a Villammare, frazione di Vibonati. Ignoti, infatti, hanno preso di mira la cassa automatica del distributore di carburante Q8, per portare via il denaro contenuto. Ma qualcosa è andato storto e i banditi sono fuggiti lasciando parte del denaro al suo posto.

Gli accertamenti

Sul posto, allertati dai residenti, i carabinieri, per le indagini del caso. Caccia ai responsabili del furto.