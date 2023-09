Rubano il DPAD ad un bimbo autistico, sul lungomare: dopo 2 mesi, nessun nuovo dispositivo per il piccolo Mario

Il 5 luglio è stato portato via da ignoti un comunicatore (tipo Dialog DPAD completo di cover arancione, fornito dall'Asl) da una panchina sul lungomare Trieste di Salerno, all’altezza delle Poste centrali: tale dispositivo veniva usato dal piccolo Mario, un bimbo con sindrome autistica non verbale. Aad oggi, la famiglia che a suo tempo ha denunciato il furto subito, non ha ricevuto alcun riscontro, come reso noto anche a mezzo social, dal papà di Mario, Nicola Rega.

Il post

"Non abbiamo avuto alcun riscontro. Sottolineamo che l'iter per riavere il comunicatore è alquanto complicato poiché prevede la riassegnazione del dispositivo tramite bando i cui tempi sono lunghi e imprevedibili. La situazione causa un disagio non indifferente al bambino in quanto tale dispositivo medico sostituiva la sua voce e, nonostante vengano utilizzate delle immagini cartacee, queste non sostituiscono l'efficacia del dispositivo e non portanno mai eguagliarlo poiché non hanno la stessa valenza in termini di efficacia, velocità e caratteristiche". Il signor Rega, dunque, intende divulgare l'accaduto, non solo per diffondere la notizia, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di velocizzare l'iter burocratico per avere un nuovo dispositivo.