Eboli presa d'assalto dai ladri: furto in farmacia, individuato intanto il rapinatore dell'agenzia delle poste

Ladri di nuovo in azione ad Eboli: è stato messo a segno un colpo presso una farmacia di Santa Cecilia, nella notte tra martedì e mercoledì. I malviventi hanno portato via il bottino, dopo essersi affrettati a fuggire dopo che si era improvvisamente attivato l'allarme dell'esercizio commerciale. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei rapinatori: preziose, come sempre, le immagini della videosorveglianza.

L'altro colpo

Intanto, come riporta La Città, i carabinieri avrebbero fermato il presunto autore della rapina nell'agenzia di poste private in via Italia, avvenuta martedì sera.