Ladri in azione ad Eboli: furto all'istituito Agrario, borseggio al centro Le Bolle

Ignoti hanno portato via un trattore dall'istituto scolastico di Eboli. Inoltre, nello stesso comune, un uomo è entrato in azione e ha sottratto i portafogli a due donne al centro commerciale

Ladri in azione, ad Eboli. Ignoti, in particolare, si sono introdotti nell'Istituto Agrario “Giustino Fortunato” di Eboli, portando via un trattore dal valore di 20mila euro. Il mezzo agricolo veniva utilizzato dagli studenti per le attività.

Il furto

Intanto, ladri sono entrati in azione anche al Centro Commerciale “Le Bolle”: due donne sono state borseggiate mentre erano a spasso per i negozi. Si sono accorte, infatti, di non avere più portafogli e documenti in borsa: indagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire ai responsabili dei due episodi.