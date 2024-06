Ennesimo furto, venerdì sera, ad Eboli: ignoti hanno fatto irruzione in un appartamento, portando via denaro, preziosi e una tv, in assenza degli inquilini. Continua, dunque, l'ondata dei colpi che sta facendo perdere serenità nei residenti della Piana del Sele e non solo: necessario, un nuovo piano per presidiare le zone più isolate nelle ore serali e notturne.