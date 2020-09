Scovata escavatrice rubata: era diretta a Casablanca, il blitz al Porto

Recuperata e sottoposta a sequestro, una macchina operatrice rubata , di ingente valore e di marca Caterpillar mod.962 G. In particolare, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, sono intervenuti nel porto commerciale di Salerno dove all’interno dell’area portuale è stata segnalata la presenza della macchina: sul posto gli operatori hanno accertato che l’escavatore era stata già imbarcato sulla nave “Grande Costa d’Avorio” in procinto di salpare per Casablanca.

Il blitz

Insieme con il Comandante, gli agenti della Sezione Volanti sono saliti a bordo della nave e hanno Individuato la macchina operatrice. Eseguiti gli opportuni accertamenti, ricercando i dati originari del propulsore e di altre parti della carrozzeria, celati da adesivi apposti, la Polizia ha recuperato i veri dati identificativi della casa costruttrice nascosti ed in realtà appartenenti al modello originale “962G”. Sulla scorta di quanto accertato, la macchina operatrice, del valore attuale di circa quarantamila euro, è stata fatta sbarcare e sottoposta a sequestro, con la documentazione presentata per l’imbarco dal vettore. Sono in corso ulteriori indagini sul punto.