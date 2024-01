Ruba una carta prepagata in una borsa e la utilizza: finisce agli arresti domiciliari

Carabinieri in azione, a Campagna, oggi: è finito agli arresti domiciliari, come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, C.M., accusato di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'accusa

Secondo l'accusa, l'indagato nel novembre 2023, appropriandosi della carta prepagata da una borsa in auto in sosta, aveva eseguito dei prelievi indebiti per alcune centinaia di euro. Ovviamente il provvedimento può essere impugnato e le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice, nelle ulteriori fasi del procedimento.