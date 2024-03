Furto notturno in una farmacia: è caccia ai ladri in fuga

Ladri in azione a Capaccio Scalo. Nel cuore della notte – secondo una prima ricostruzione – ignoti avrebbero forzato la saracinesca e poi la porta d’ingresso di una farmacia riuscendo a portare via i soldi contenuti nel registratore di cassa.

Le indagini

A metterli in fuga è stato il sistema di allarme che, in pochi minuti, ha iniziato a suonare facendo svegliare anche i residenti. Sul posto, oltre al titolare, sono giunti i carabinieri per i rilievi di rito e le indagini del caso.