Colpo alla farmacia dell'Asl del distretto sanitario di Sapri, si indaga

Ladri in azione, nella notte, presso la farmacia dell'Asl del distretto sanitario di Sapri. Introducendosi dall'ingresso posteriore e danneggiando il vetro di una finestra, i malviventi hanno portato via numerosi farmaci, tra cui diversi oncologici, per poi fuggire. Di circa 40mila euro il bottino.

Gli accertamenti

A denunciare il furto, stamattina, i dipendenti della struttura: indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili del colpo.