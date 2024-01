Furto notturno in farmacia: i ladri portano via l'incasso

E’ ancora allarme furti a Cava de’ Tirreni. Ignoti, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno fatto irruzione all’interno della farmacia Santa Sofia, in località Santa Maria del Rovo, dopo aver forzato la saracinesca con un flex. E così, nel giro di pochi minuti, hanno portato via i soldi contenuti all’interno del registratore di cassa.

Le indagini

L’allarme dell’attività commerciale, situata in via Giuseppe Prezzolini, è scattato ma quando sono arrivati gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato, la banda di ladri si era data già alla fuga. Al vaglio dei poliziotti ci sono, ora, i filmati delle telecamere di videosorveglianza della farmacia per provare a risalire alla loro identità.