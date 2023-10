Finge di essere un cliente, poi ruba i soldi dalla cassa della farmacia: è caccia al ladro

Furto, mercoledì scorso, a Sapri, dove si è verificata un furto ai danni di una farmacia. Un uomo – spacciandosi per un cliente – è entrato all’interno dell’attività commerciale richiedendo alcuni prodotti. Poi, approfittando della distrazione della farmacista, ha aperto la cassa riuscendo a rubare il denaro, circa 1400 euro, dandosi immediatamente alla fuga.

Le indagini

La farmacista, non vedendolo più, si è resa subito conto dell’accaduto ed ha sporto denuncia ai carabinieri. Dopo il rilievi di rito, i militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità del ladro in fuga.