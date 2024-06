Furto notturno in farmacia, sfondata la vetrina: è caccia ai ladri

Ladri in azione, la scorsa notte, a Nocera Inferiore, dove ignoti hanno messo a segno un colpo all’interno della farmacia di via Napoli. Dopo aver sfondato la vetrina, i malviventi sono riusciti a portare via la cassa automatica. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica del furto e risalire all’identità dei banditi.