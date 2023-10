Rompono il finestrino per rubare dentro un'auto: è caccia ai ladri a Salerno

Ancora un furto in auto a Salerno. Nella serata di ieri, ignoti hanno rotto il finestrino di un’auto (Renault Clio) di una coppia di Teggiano parcheggiata vicino allo stadio Arechi. In pochi secondi, hanno portato via alcune buste contenenti abiti, un borsone da palestra, un impianto subwoofer e pochi altri oggetti. A denunciare l’accaduto sono stati i proprietari della vettura, che si sono rivolti alla Polizia di Stato. Le indagini sono in corso.