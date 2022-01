Furto in un frantoio a Ceraso: rubati un camion e 10 quintali di olio

Ladri in azione a Ceraso. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno di un frantoio riuscendo a rubare un camion e ben 10 quintali di olio. Non solo. Nel mirino è finito anche un negozio adiacente, da dove sono riusciti a portare via attrezzature ed i soldi contenuti nella cassa.

Le indagini

A dare l’allarme, questa mattina, sono stati i proprietari che si sono rivolti ai carabinieri. Immediato il loro intervento sul posto dove hanno effettuato i rilievi di rito per tentare di rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei malviventi.