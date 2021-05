Inseguiti dai carabinieri abbandonano il furgone rubato: è caccia ai ladri

I ladri, che erano a bordo del mezzo, non si sono fermati al posto di blocco. E così è nato un inseguimento durato per alcuni chilometri. Le indagini sono in corso

Un furgone, rubato nella notte tra il 5 e il 6 maggio a Baragiano (Potenza), è stato intercettato dai carabinieri in una strada al confine tra i comuni di Eboli e Campagna.

L'inseguimento

I ladri, che erano a bordo del mezzo, non si sono fermati al posto di blocco. E così è nato un inseguimento durato per alcuni chilometri. Successivamente, i malviventi si sono dati alla fuga a piedi, abbandonato il veicolo lungo una strada. All’interno i militari dell’Arma hanno rinvenuto arnesi usati per compiere i furti. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei banditi.