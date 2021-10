Ladri in azione a Buonabitacolo: saccheggiato un garage

Ancora furti nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore i ladri sono entrati in azione nel piccolo comune di Buonabitacolo: saccheggiato un garage situato in via Roma, da dove hanno portato via diversi attrezzi agricoli.

L'indagine

Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per risalire all’identità del malviventi.