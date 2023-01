Furto in due garage ad Eboli: si cercano i ladri

Ancora furti nella città di Eboli. I ladri, questa volta, hanno fatto irruzione in due garage situati in via Magnolia, in località Corno d’Oro, riuscendo a rubare attrezzi agricoli e da lavoro. Il bottino ammonta a circa 3mila euro.

Le indagini

A fare l’amara scoperta è stato il proprietario che ha subito sporto denuncia ai carabinieri, i quali, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.