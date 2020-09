Rubano 10 quintali di gasolio in una scuola di Albanella: arrestati due ladri

Due uomini, di 41 e 52 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Eboli per furto aggravato in concorso. Pochi minuti prima, infatti, si erano introdotti con un furgone (Fiat Ducato) all’interno della scuola media di Albanella e, con l’ausilio di una pompa elettrica e di alcuni tubi, avevano aspirato circa 10 quintali di gasolio.

Il posto di blocco

I carabinieri li hanno intercettati e bloccati nei pressi del casello autostradale di Eboli, dove sono stati identificati e perquisiti. Ora sono in attesa del giudizio per direttissima che arriverà in mattinata. Il gasolio rubato è stato restituito al sindaco di Albanella.