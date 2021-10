Si introduce in una villetta in vendita e porta via tutto ciò che trova: bloccato e arrestato a Giffoni

L'uomo, con un furgoncino, stava portando via igienici, tubi in rame e tutto ciò che si trovava nella casa non ancora ammobiliata: provvidenziale, l'intervento dei carabinieri

Carabinieri di Giffoni Valle Piana in azione ieri, nel tardo pomeriggio: i militari hanno sorpreso P.L., classe '82, in via Polongone, dentro una villetta ristrutturata ed in vendita.

Il fatto

L'uomo, con un furgoncino, stava portando via igienici, tubi in rame e tutto ciò che si trovava nella casa non ancora ammobiliata. Se il furto fosse andato a segno, ci sarebbe stato un danno di oltre 10mila euro. Il ladro, dunque, è stato bloccato e arrestato e la refurtiva restituita al legittimo proprietario che ora dovrà provvedere a risistemare tutto.