Furto in una gioielleria nelle Marche: arrestata una donna di Agropoli

E' stata arrestata dai carabinieri di Agropoli, una donna di 50 anni, accusata di furto aggravato in una gioielleria nelle Marche. La 50enne è stata condotta presso la casa circondariale di Fuorni, su richiesta del Gip del Tribunale di Ascoli Picerno.

L'accusa

La 50enne il 31 gennaio avrebbe sottratto monili in oro dal valore di 3.500 euro in una gioielleria di San Benedetto del Tronto, insieme al figlio. Grazie alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della gioielleria, è stato possibile ricostruire il modus operandi di madre e figlio durante il furto. La donna, Rom, è già nota alle Forze dell’Ordine e pluripregiudicata per reati contro il patrimonio.