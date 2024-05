Furto nella gioielleria di Campigliano: caccia ai responsabili

Furto in pieno giorno, in questa domenica, a Campigliano di San Cipriano Picentino. Poco dopo le 9 di questa mattina, infatti, ignoti hanno svaligiato la gioielleria di via Amato, impossessandosi dei preziosi, per poi svanire nel nulla.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per risalire all'identità dei malviventi, i quali, per introdursi nell'esercizio commerciale, hanno anche danneggiato l'ingresso.