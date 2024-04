Distraggono il gioielliere e rubano preziosi per 10mila euro: denunciata una coppia

Sono stati individuati i due malviventi che, nel settembre del 2023, dopo essere entrati in una nota gioielleria del centro di Caserta, utilizzando una consueta tecnica di distrazione e raggiro, rubarono monili in oro per un valore commerciale di circa 10mila euro. Si tratta di due persone di Agropoli: un 32enne, G.G le sue iniziali, al quale è stato imposto l’obbligo di dimora; una 50enne, A.C le sue iniziali, che è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi sono accusati di furto con destrezza.

La dinamica

I fatti risalgono al 12 settembre 2023. I due - secondo l’accusa - entrarono nella gioielleria fingendo di voler fare un acquisto. Poi, mentre la donna poneva continue domande al negoziante su eventuali gioielli da acquistare distogliendo la sua attenzione, l'uomo riuscì ad impossessarsi di numerosi monili. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotte dalla Squadra Mobile della Questura, hanno consentito di identificare i due indagati, grazie all'esame incrociato delle dichiarazioni dei testimoni, delle immagini degli impianti di video sorveglianza, dei dati telefonici e telematici.