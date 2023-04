Furto in una gioielleria: arrestata una donna di Agropoli

Una ladra agropolese è stata arrestata, nelle ultime ore, nelle Marche. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), insieme a quelli della Compagnia di Agropoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Ascoli su richiesta della Procura, a carico di una 50enne di Agropoli, già conosciuta alle forze dell'ordine, sulla quale convergono gravi indizi di colpevolezza per il furto in una gioielleria a San Benedetto del Tronto.

Le accuse

I fatti risalgono alla fine di gennaio 2023: una donna ed un uomo, con la scusa di dover fare degli acquisti, erano entrati nell'esercizio commerciale e, con artifizi e raggiri, erano riusciti ad impossessarsi di diversi monili in oro per un valore di circa 5.000 euro. Alcune testimonianze e le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di acquisire elementi utili per la identificazione degli autori del fatto. Arrestata la donna, le indagini proseguono per identificare il complice