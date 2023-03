Rubarono oggetti preziosi in una gioielleria a San Marino: fermare due ragazze di Salerno

Due donne, residenti a Salerno, sono state fermate nel territorio di Serravalle, nella Repubblica di San Marino, perchè accusate di essere le responsabili di un furto all'interno di una gioielleria del centro storico “Atlante” di Dogana. I fatti risalgono allo scorso 23 febbraio.

Il fermo

Si tratta, in particolare, di due sorelli di 27 e 30 anni, che, durante l'inaugurazione dell'attività commerciale, erano riuscite a portare via vari oggetti preziosi in oro biancio per un valore di oltre 5mila euro. Ad incastrarle sono state le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la dinamica del furto. Ora sono in stato di fermo presso il locale carcere.