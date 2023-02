Colpo in una gioielleria a Baronissi: individuata la targa dell'auto dei ladri

E’ stata individuata la targa dell’auto dei ladri che, nei giorni scorsi, hanno messo a segno un furto all’interno di una gioielleria in via San Francesco a Baronissi. A confermarlo è direttamente il sindaco Gianfranco Valiante, che è costantemente in contatto con i carabinieri, che ora sono sulle tracce dei malviventi.

Il commento

Il primo cittadino rivendica il lavoro svolto in materia di sicurezza: “Abbiamo, nei mesi scorsi, sostenuto un importante investimento per assicurare la quotidiana manutenzione oltre che la messa a sistema dell'intero impianto di videosorveglianza urbana. Il sistema, tecnologicamente avanzato, sta dando ora ottimi riscontri oltre che supporto costante alle Forze dell'Ordine. Sarà sempre più interattivo, grazie ai collegamenti con Stazione e Compagnia dei Carabinieri. Abbiamo presentato progetti per coprire aree maggiormente sensibili e per migliorare ancora le già buone funzionalità dell’impianto. I risultati cominciano a vedersi” conclude Valiante.