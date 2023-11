Raid in una gioielleria a Battipaglia: bottino da 100 mila euro

Maxi furto, nella notte tra domenica e lunedì, in via Mazzini a Battipaglia. Sei malviventi hanno provocato un foro nella saracinesca di una gioielleria; poi hanno sfondato i vetri blindati per introdursi all’interno dell’attività commerciale. E, nel giro di circa tre minuti, sono riusciti a rubare orologi ed altri preziosi per un bottino di circa 100 mila euro.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i ladri, che pare siano fuggiti a bordo di una Maserati.