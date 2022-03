"Vorremmo fare un regalo a nostro nipote", poi derubano il gioielliere: bottino di 60mila euro

Ladri in azione ad Eboli. Nel mirino, questa volta, è finito un gioielliere di viale Amendola, il quale è stato raggirato da una coppia di ladri.

La dinamica del furto

I due sono entrati nel suo negozio con la scusa di comprare un regalo per il compleanno del loro nipotino. E, mentre l’anziano commerciante glielo impacchettava, loro hanno infilato in una borsa numerosi monili d’oro ed oggetti preziosi (che l’uomo aveva messo precedentemente esposto sul bancone) per un valore complessivo di circa 60 mila euro. Entrambi hanno agito indossando sempre un cappellino e la mascherina anti-Covid per evitare di essere riconosciuti dalle telecamere dell’attività commerciale. Poi sono fuggiti senza lasciare tracce. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.