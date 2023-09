Beccato a rubare le griglie in ghisa dalla strada, il sindaco: "Sono delinquenti"

Furto, in pieno giorno, a Scafati. Nel pomeriggio – come mostra una foto pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco Pasquale Aliberti – un uomo ha cercato di rubare le griglie in ghisa dalla strada.

Il commento

L’ira del primo cittadino sui social: “Sono delinquenti che vanno puniti e noi cittadini che dobbiamo dimostrare fino in fondo che amiamo questa città. Chi riconosce da questa immagine chi potrebbe essere stato, ci faccia una segnalazione anche in privato”.