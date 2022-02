Provano a rubare rame nell’ex hotel Helios a Capaccio: i ladri arrestati tornano liberi

E’ stato convalidato l’arresto per la banda di Agropoli (composta da tre uomini ed una donna) che, domenica sera, è stata sorpresa in azione mentre tentava di rubare del rame nell’ex hotel Helios di Capaccio Paestum.

L'arresto

I quattro, difesi dall'avvocato Mario Pesca, sono stati giudicati per direttissima dal Tribunale di Salerno. Per tutti, dunque, c’è stata la convalida dell’arresto ma, contemporaneamente, la revoca dei domiciliari. E quindi sono stati rimessi tutti in libertà.