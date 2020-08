Furto in un appartamento, ad Auletta: caccia ai ladri

Nuovo colpo ad Auletta: ignoti, infatti, hanno commesso un furto a casa del padre del vicesindaco, ieri sera, come riporta Infocilento.

Il colpo

I malviventi si sono impossessati di oggetti in oro e di qualche orologio, per poi fuggire prima che il proprietario rientrasse. Indagini in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.