Furto in un appartamento a Cava: ladri agiscono con i proprietari in casa

Ladri in azione, a Cava, ieri pomeriggio, in località Starza. Ignoti si sono introdotti in un appartamento ed hanno approfittato dei rumori causati da raffiche di vento e tuoni per agire indisturbati, con i proprietari in casa al piano inferiore.

Gli accertamenti

I malviventi hanno rubato dei gioielli e sono fuggiti via. Solo dopo, le vittime si sono accorte di quanto accaduto: si indaga, per risalire agli autori del furto.