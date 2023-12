Banda del buco in azione al circolo Legambiente di Paestum

"Non ci crederete, ma vi giuriamo che è vero, sono tornati per la terza notte a farci visita i ladri. Hanno di nuovo fatto il buco che intanto avevamo chiuso, sono entrati senza toccare niente e sono usciti dalla finestra. A questo punto non sappiamo più cosa pensare". A scriverlo sono i volontari di Legambiente Paestum. Il Circolo dell'associazione di località Torre di Mare è stato nuovamente preso di mira da ignoti: indagano, dunque, i carabinieri per risalire ai responsabili del fatto.

Significativi, intanto, i danni che richiederanno dei lavori edili per il ripristino della struttura. Tanta amarezza da parte dei volontari.