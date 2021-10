Sala Consilina: ladri in azione in un'abitazione, con i proprietari in casa

Anche in un'altra casa è stato registrato un tentato furto, precisamente in via Deserte: indagano i carabinieri

Ladri in azione, a Sala Consilina: ignoti, infatti, si sono introdotti in un'abitazione a San Sebastiano, mentre i proprietari erano in casa. Magro il bottino per i malviventi che, dopo il colpo, si sono dileguati.

Intanto, come riporta Ondanews, anche in un'altra casa è stato registrato un tentato furto, precisamente in via Deserte: indagano, i carabinieri per risalire all'identità dei malviventi.