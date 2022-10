Nuovo furto a Salerno: preso di mira un ristorante a Pastena, si indaga

Nuovo furto ai danni di una attività commerciale a Salerno: ignoti hanno preso di mira il ristorante Mea Culpa, a Pastena. Magrissimo il bottino dei malviventi che, tuttavia, per introdursi all'interno del locale, hanno causato danni considerevoli.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili. “Dentro abbiamo solo vestiti e giochi usati! Se avete bisogno venite di giorno e ve li regaliamo. Non fate altri danni che non abbiamo soldi!”, si legge in un avviso fuori dall'attività commerciale. Tanta amarezza.