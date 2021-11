Ladri in pieno centro a Salerno: furto al Luxury Shoes, danni alla vetrina

Furto in pieno centro, a Salerno: ad essere preso di mira è stato “Luxury Shoes”, in via Portanova. Il titolare dell’esercizio commerciale, R.R. le sue iniziali, ha annunciato oggi la chiusura temporanea dell'esercizio, su Facebook:

“A causa di un furto al negozio, questa mattina resteremo chiusi al pubblico, ci vediamo dalle 16 in poi grazie mille”.

Tanta amarezza e nuove preoccupazioni per la sicurezza evidentemente a rischio in città.