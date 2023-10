Furto in un magazzino di prodotti casalinghi: è caccia a tre ladri in fuga

Ancora furti nel Vallo di Diano. La scorsa notte, ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un magazzino di casalinghi situato in località Silla di Sassano. I tre ladri, in poco tempo, hanno rubato profumi, articoli per la casa ed altri oggetti per un bottino complessivo di circa 2 mila euro. Dalle telecamere di videosorveglianza è emerso che avrebbero agito tre uomini con il volto coperto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.