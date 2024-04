Amara vigilia per "Salerno Corre": rubate le medaglie per i runner

Vigilia amara per gli organizzatori di Salerno Corre, la gara podistica in programma per domani (domenica 14 aprile) in città. Nelle ultime ore - riporta Telecolore - il container che, tra i vari oggetti, trasportava le medaglie destinate ai partecipanti è stato preso di mira dai ladri, sembra durante il trasferimento in Italia.

Il caso

La notizia ha lasciato l’amaro in bocca ai promotori dell’evento sportivo, che hanno inviato un nuovo ordine ma, a quanto pare, le medaglie non riusciranno ad arrivare prima della prossima settimana. I runner, dunque, domani dovranno per forza farne a meno.